Вице-губернатор Зауралья по соцполитике ушел в отставку: «С приходом нового руководителя должна работать и новая команда»

11:37 | 12.11.2018

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Александр Карпов объявил об отставке на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 10 ноября.



«Вчера мною было принято решение сложить полномочия. В понедельник у меня последний рабочий день. Возлагая на себя ответственность за социальную сферу региона в 2014 году, я приходил работать в команде Алексея Геннадьевича Кокорина. Убежден, что с приходом нового руководителя должна работать и новая команда», — написал Александр Карпов.



Вице-губернатор поблагодарил поблагодарил всех, кто был с ним рядом все это время. «Думаю, что при скромном зауральском бюджете нам вместе удалось многое сделать. Спасибо за ваш труд, старания, стремление двигаться вперед и делать жизнь в нашей области лучше», — заключил он.



Фото vk.com/Александр Карпов