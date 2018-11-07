Власти планируют очистить исторический центр Кургана от рекламных конструкций

16:51 | 9.11.2018

В Кургане власти планируют прописать более четкий порядок по размещению рекламных конструкций в историческом центре города. Об этом сообщила директор Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Елена Иванова в ходе пресс-конференции.



«В других муниципалитетах, например в Тюмени, есть опыт, когда детально прорабатывается каждая улица. Мы также взяли эту идею на вооружение», — уточнила чиновница.



Еще строже планируют регламентировать требования к содержанию рекламных конструкций. «Новые правила игры упорядочат деятельность в данной сфере, что, безусловно, пойдет на пользу городской среде», — уверена Елена Иванова.



Отметим, что в столице Зауралья действует запрет на размещение крупноформатных рекламных конструкций в центральной части города, на опорах освещения и контактной сети, на стационарных ограждениях дворовых и других территорий, сооружениях инженерной инфраструктуры. Запрещено размещение на фасадах, окнах, входных группах любой наружной информации, будь то плакаты, афиши, изображения.