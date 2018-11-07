Жительница Зауралья била приемных детей поленом, закрывала в сарае и держала на цепи

15:18 | 9.11.2018

В Щучанском районе Курганской области вскрылся факт жестокого обращения с приемными детьми в семье 61-летней местной жительницы. Опекуншу обвиняют в истязании несовершеннолетних, в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и в незаконном лишении их свободы. Женщина закрывала сирот в сарае и держала на цепи. В ближайшее время ее уголовное дело передадут в районный суд.



По информации областной прокуратуры, обвиняемая была опекуном девятерых приемных детей. Следствие установило, что у них не было полноценного питания и сезонной одежды. Кроме того, она заставляла ребят выполнять физически тяжелую работу. С шестью детьми женщина обращалась очень жестоко, они терпели от нее побои. Опекун била детей ремнем, шнуром и поленом, запирала их в сарае на длительное время, пристегивала цепью к кровати.



Над подопечными женщина издевалась почти год.Всего по уголовному дело потерпевшими признаны семеро несовершеннолетних.



В ходе проверки прокуратура Щучанского района выявила нарушения федерального законодательства со стороны сектора опеки и попечительства в администрации района. В ведомстве сделали вывод, что сотрудники опеки не принимали меры по защите имущественных прав детей, ненадлежащим образом проводили проверки условий жизни подопечных. У детей даже не необходимого постельного белья и спальных мест. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



Фото из материалов уголовного дела/kurgan.sledcom.ru