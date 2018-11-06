Зауральский парламент утвердил новую структуру правительства региона

19:17 | 8.11.2018

Курганская областная Дума на внеочередном заседании 8 ноября одобрила законопроект об оптимизации регионального правительства. Ранг первого заместителя губернатора получил только руководитель Департамента промышленности как самой важной отрасли для развития экономики Зауралья, по мнению нового руководителя кабмина.



По информации пресс-службы облдумы, для повышения управляемостью вертикали власти заменена должность первого заместителя губернатора на должность вице-губернатора. Статус первого заместителя губернатора утратил руководитель представительства Курганской области при Правительстве РФ.



Директор Департамента промышленности, транспорта и энергетики получил должность первого заместителя губернатора. Именно на эту отрасль экономики региона планирует сделать ставку врио губернатора Вадим Шумков. «Развитие экономики напрямую зависит от устойчивого роста промышленности в регионе. Необходимо улучшение инвестиционного климата и создание новых конкурентоспособных предприятий», — говорится в решении парламента. Отметим, что сейчас этот пост занимает ставленник Вадима Шумкова — экс-глава Департамента экономического развития Севастополя Андрей Саносян.



Вице-губернаторства лишился директор Департамента экономического развития. Для исключения дублирования полномочий исключены должности заместителя губернатора по внешнеэкономическим связям и заместителя губернатора — руководителя Аппарата правительства области.



В связи с утратой статуса первого заместителя предлагается исключить первого заместителя губернатора — руководителя представительства Курганской области при Правительстве РФ. В связи с утратой статуса заместителя губернатора предлагается исключить заместителя губернатора — директора Департамента экономического развития Курганской области.



«Указом губернатора Курганской области от 4 октября 2018 года правительство отправлено в отставку. Новый состав правительства будет сформирован с учетом предлагаемых изменений. На основании изложенного полагаю необходимым определить срок вступления в силу принятого закона после его официального опубликования», — подчеркнул вице-спикер парламента Евгений Кафеев.



Законопроект прокомментировал председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов. Он отметил, что с приходом врио губернатора появились новые реалии. «Мы выработали максимально эффективную, по нашему общему мнению, конструкцию, где наделили заместителя губернатора по промышленности рангом первого заместителя, что очень важно, — подчеркнул спикер. — Я искренне рассчитываю на то, что новая структура позволит оперативно сформировать правительство области и начать эффективную, планомерную работу, направленную на экономическое и, самое главное, на социальное развитие региона».



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