Курган: новости дня
19:17 | 8.11.2018
Зауральский парламент утвердил новую структуру правительства региона
По информации пресс-службы облдумы, для повышения управляемостью вертикали власти заменена должность первого заместителя губернатора на должность вице-губернатора. Статус первого заместителя губернатора утратил руководитель представительства Курганской области при Правительстве РФ.
Директор Департамента промышленности, транспорта и энергетики получил должность первого заместителя губернатора. Именно на эту отрасль экономики региона планирует сделать ставку врио губернатора Вадим Шумков. «Развитие экономики напрямую зависит от устойчивого роста промышленности в регионе. Необходимо улучшение инвестиционного климата и создание новых конкурентоспособных предприятий», — говорится в решении парламента. Отметим, что сейчас этот пост занимает ставленник Вадима Шумкова — экс-глава Департамента экономического развития Севастополя Андрей Саносян.
Вице-губернаторства лишился директор Департамента экономического развития. Для исключения дублирования полномочий исключены должности заместителя губернатора по внешнеэкономическим связям и заместителя губернатора — руководителя Аппарата правительства области.
В связи с утратой статуса первого заместителя предлагается исключить первого заместителя губернатора — руководителя представительства Курганской области при Правительстве РФ. В связи с утратой статуса заместителя губернатора предлагается исключить заместителя губернатора — директора Департамента экономического развития Курганской области.
«Указом губернатора Курганской области от 4 октября 2018 года правительство отправлено в отставку. Новый состав правительства будет сформирован с учетом предлагаемых изменений. На основании изложенного полагаю необходимым определить срок вступления в силу принятого закона после его официального опубликования», — подчеркнул вице-спикер парламента Евгений Кафеев.
Законопроект прокомментировал председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов. Он отметил, что с приходом врио губернатора появились новые реалии. «Мы выработали максимально эффективную, по нашему общему мнению, конструкцию, где наделили заместителя губернатора по промышленности рангом первого заместителя, что очень важно, — подчеркнул спикер. — Я искренне рассчитываю на то, что новая структура позволит оперативно сформировать правительство области и начать эффективную, планомерную работу, направленную на экономическое и, самое главное, на социальное развитие региона».
Фото www.kurganoblduma.ru
© «Вечерние Ведомости»
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