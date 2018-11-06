Курган: новости дня
11:35 | 8.11.2018
Директор зауральского МУПа продал по дешевке более тысячи метров водопроводных труб. Деньги положил в свой карман
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в ходе проверки оперативной информации сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили отсутствие более тысячи метров водопроводных труб.
Как установило следствие, директор МУПа демонтировал недействующую теплотрассу, а металлические изделия сдал в пункт приема. За обрезки труб и два водогрейных котла он получил около 450 тысяч рублей. Деньгами менеджер распорядился по своему усмотрению. Согласно заключению экспертов, стоимость разобранной части инженерных сетей составила около 1,5 млн рублей.
Одну из машин, в которой находилось более 60 разрезанных труб, сотрудники полиции межмуниципального отдела задержали по дороге в пункт приема металла.
Бывшему руководителю организации грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.
Фото 45.мвд.рф
© «Вечерние Ведомости»
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