Житель Зауралья получил 10 лет «строгача» за убийство бывшей

11:15 | 8.11.2018

В Курганской области 32-летний житель Звериноголовского района осужден на 10 лет 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима за убийство бывшей. А его родной дядя, который помог племяннику скрыть тело девушки, приговорен к штрафу в размере 25 тысяч рублей за укрывательство преступления.



Следствием и судом установлено, что с 16 на 17 сентября 2017 года пьяный мужчина поссорился со своей бывшей девушкой. Во время конфликта он схватил нож и нанес ей смертельный удар в шею. Вечером следующего дня, желая скрыть следы совершенного преступления, он замыл в доме пол, а тело потерпевшей вместе со своим дядей вывез на автомобиле и сбросил в реке Тобол на окраине села Звериноголовское, сообщили в региональном СУ СКР.



Несмотря на принятые меры к сокрытию следов преступления, следственные органы и оперативники через непродолжительное время все же смогли установить убийцу. На период следствия он был заключен под стражу.



Тело девушки обнаружили в реке Тобол в 11,5 км от села Редуть лишь в апреле 2018 года.



Фото из материалов уголовного дела/kurgan.sledcom.ru