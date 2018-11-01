Зауральские полицейские накрыли крупную партию сигарет и алкоголя. Продукция нелегальная

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В Курганской области сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в рамках операции «Алкоголь» обнаружили у местного жителя в Макушино крупную партию нелегального спиртного и сигарет.Как сообщили в пресс-службе областной полиции, силовики нашли в гараже макушинца более полутора тысяч бутылок водки различных наименований, упакованной в коробки, а также десятилитровые канистры со спиртом и 8 тысяч пачек сигарет.Осмотр показал, что часть изъятой продукции не имеет российских акцизных марок. Как предполагают полицейские, сигареты и алкоголь хранились с целью последующей реализации.Ранее 57-летний макушинец уже привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с нелегальным оборотом алкогольной и табачной продукции. В настоящее время в отношении гражданина проводится проверка.