Шумков планирует отбирать губернаторских стипендиатов в команду правительства Курганской области

15:55 | 7.11.2018

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков поручил заняться вопросами по поддержке студентов и выплате губернаторских стипендий. Такое поручение он дал после встречи со студентами и преподавателями Курганского государственного университета сегодня, 7 ноября, пояснили в пресс-службе главы региона.



«Проработаем вопрос выплат губернаторских стипендий, но получать их должны люди, которые реально полезны Курганской области, — заявил глава региона. — Мы готовы рассмотреть все предложения университета. Чтобы губернаторская стипендия была, я сам лично готов присутствовать на некоторых экзаменах. Мне интересно это, и мы найдем чем поддержать талантливую молодежь».



При этом Вадим Шумков пообещал пристроить самых одаренных студентов в кабмин. «Я готов отбирать стипендиатов, а потом забирать их в команду правительства Курганской области», — сказал он после встречи со студентами.



Фото kurganobl.ru