В Зауралье фельдшера наказали штрафом за выдачу фиктивных больничных и взятки

15:43 | 7.11.2018

В Курганской области суд приговорил фельдшера Шумихинской районной больницы, которая выполняла функции участкового врача-терапевта, к наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей за выдачу фиктивных больничных. Медик признана виновной в служебных подлогах и получении взяток.



По данным регионального СУ СКР, в июне – июле 2017 года фельдшер по просьбе коллеги выдала трем жителям района фиктивные листки нетрудоспособности. Женщина внесла в медицинские карты «больных» не соответствующие действительности сведения о проведении осмотра пациентов и диагностировании у них заболеваний, препятствующих трудовой деятельности по месту работы. После она выдала им больничные, удостоверив их своей подписью. «Пациенты» перечислили фельдшеру по 1500 рублей на банковскую карту.