Шумков рассказал, как будет бороться с оттоком населения из Курганской области

15:29 | 7.11.2018

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков рассказал о том, как уменьшить отток населения и молодых специалистов из региона. Своей программой по данному вопросу он поделился сегодня, 7 ноября, отвечая на вопросы студентов и преподавателей Курганского государственного университета.



По его мнению, программа остановки оттока населения состоит из двух направлений: сделать нормальную внешнюю среду, создать нормальные рабочие места.



«Если все это будет, то у людей и не возникнет желания менять место жительства. Ведь вы нужны дома. Мы продолжаем вести переговоры с крупными компаниями, чтобы они заходили в наш регион. Ведь новые предприятия — это новые рабочие места. Нужно плотно заниматься экономикой», — подчеркнул глава региона.



Фото kurganobl.ru