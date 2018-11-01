Руководство Зауралья и собственник курганского аэропорта ведут переговоры с «Аэрофлотом»

14:56 | 6.11.2018

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, руководство и представитель собственника зауральской воздушной гавани начали переговоры с генеральным директором ПАО «Аэрофлот» Виталием Савельевым. Первая встреча прошла в Москве.



Как сообщает пресс-служба аэропорта Кургана, стороны обсудили перспективы сотрудничества зауральских региональных властей, собственника предприятия и одного из крупнейших авиаперевозчиков России. Разговор шел и о дальнейшем развитии авиаперевозок в Зауралье, в частности участии групп «Аэрофлота» в организации маршрутной сети аэропорта. Переговоры продолжатся в ближайшее время.



Накануне врио губернатора Вадим Шумков провел встречу с директором ООО «Аэрофьюэлз групп» – собственника аэропорта Курган – Владимиром Спиридоновым. Спикеры обсудили возможность привлечения в Курган новых авиаперевозчиков и открытия дополнительных рейсов из зауральской воздушной гавани, в частности в столицу и Санкт-Петербург, а также организацию предстоящей летней программы 2019 года.