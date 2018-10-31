Шумков назвал благоприятную окружающую среду конкурентным преимуществом Зауралья

14:45 | 2.11.2018

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков доложил об экологической безопасности в регионе на окружном совещании при полномочном представителе президента РФ в УрФО, сообщает пресс-служба главы Зауралья. Шумков назвал благоприятную окружающую среду конкурентным преимуществом области.



Специалисты фиксируют низкий уровень негативного воздействия на окружающую среду в регионе, доложил он. Однако есть экологические риски, на которые стоит обратить серьезное внимание. В частности, беспокойство у зауральского руководства вызывает загрязнение водоемов и высокий износ очистных сооружений. Объемы выброса в атмосферу от стационарных источников составляют 2 % от всех выбросов УрФО.



Годовой объем образования твердых коммунальных отходов достигает около 270 тысяч тонн. Централизованным сбором и вывозом мусора охвачено более 65 % жителей области. Вадим Шумков выразил обеспокоенность тем фактом, что в Кургане перестало работать специализированное предприятие для сбора и утилизации ртутных ламп. Прием этих видов отходов ведут два предприятия, и только от организаций.



«Экологические мероприятия должны реализовываться совместно с благоустройством и озеленением населенных пунктов, регулированием транспортных потоков, улучшением качества питьевой воды. Важным аспектом представляется повышение эффективности использования природных лечебных ресурсов, которыми богата Курганская область, развитие санаторно-курортной сферы. Мы должны стремиться к тому, чтобы Зауралье позиционировалось как территория, благоприятная для проживания, с минимальным уровнем экологических рисков, чтобы окружающая среда являлась конкурентным преимуществом региона», — подвел итог врио губернатора.