Из-за непогоды аэропорт Кургана не смог принять рейс из Москвы

10:36 | 2.11.2018

Сегодня, 2 ноября, в связи со сложными погодными условиями аэропорт Кургана не смог принять рейс из Москвы. Самолет ушел на запасной аэродром Рощино в Тюмени.



Как уточнили в аэропорту, за 30 минут до посадки пошел дождь, и при температуре минус 3–5 градусов на взлетно-посадочной полосе и рулежных дорожках образовалась ледяная корка. Коэффициент сцепления упал до тех значений, при которых посадка воздушного судна невозможна.



На данный момент взлетно-посадочная полоса аэропорта обработана противогололедными реагентами. После замеров коэффициента сцепления воздушная гавань будет готова принимать суда. Рейс авиакомпании UTair Курган — Москва задерживается.



Фото vk.com/airport_kurgan