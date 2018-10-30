Жительница Кургана напала с «розочкой» на охранника магазина после замечания о собаке. Дама получила срок

17:20 | 1.11.2018

В Кургане суд приговорил к лишению свободы жительницу города за хулиганское нападение с разбитой бутылкой на охранника одного из магазинов сети «Метрополис».



В супермаркет женщина пришла пьяной. Перед тем, как отправиться за покупками, она решила поместить в камеру хранения свою собаку. Попытки затолкать животное в ящик увидел охранник и сделал даме замечание. Реакция женщины оказалась непредсказуемой. Она взяла в руку разбитую стеклянную бутылку и напала на мужчину.



Суд признал 37-летнюю жительницу города виновной в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и в хулиганстве. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с условным испытательным сроком на 1 год. Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.