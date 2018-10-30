Прокуратура Кургана объявила предостережение мэрии и «Водному союзу» из-за остановки «Арбинки»

16:50 | 1.11.2018

Прокуратура Кургана предостерегла руководителя администрации города Андрея Потапова и и.о. генерального директора АО «Водный Союз» Владимира Овсянникова о недопустимости нарушений закона в связи с предстоящим длительным отключением водоснабжения. Напомним, с 21 часа 1 ноября до 8 часов 4 ноября запланирована остановка водоразборных очистных сооружений «Арбинка» для плановых ремонтных работ. Под отключение попадет не только областной центр, но и поселок Юргамыш, село Кетово, микрорайоны Увал, Черемухово и Тополя.



После появления информации о массовом отключении воды в СМИ городская прокуратура провела проверку. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в целях недопущения нарушения прав граждан на бесперебойное получение коммунальных услуг исполняющему обязанности генерального директора АО «Водный Союз» прокуратура объявила предостережение о недопустимости нарушения закона.



Предостережение от прокурора получил и руководитель администрации Кургана. По федеральному законодательству в случае прекращения или ограничения водоснабжения орган местного самоуправления обязан в течение одних суток обеспечить население питьевой водой, в том числе путем подвоза воды.



За невыполнение законных требований прокурора предусмотрена административная ответственность по ст. 17.7 Кодекса РФ об АП в виде штрафа.