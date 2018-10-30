Врио губернатора поручил организовать Рождественскую ярмарку в Кургане

13:24 | 1.11.2018

В Кургане с 22 декабря по 6 января для жителей города будет организована Рождественская ярмарка. Она расположится на площадке рядом с кинотеатром «Россия». Информация об этом прозвучала на заседании оргкомитета по подготовке к новогодним праздникам в администрации города.



Как уточнили в мэрии, ярмарку откроют по поручению временно исполняющего обязанности губернатора области Вадима Шумкова. На ней будет представлена продукция зауральских товаропроизводителей и предпринимателей. Здесь граждане, в частности, смогут купить замороженные полуфабрикаты, в том числе рыбу и птицу.



Открытие ярмарки запланировано на 13 часов 22 декабря. Для создания праздничного новогоднего настроения сити-менеджер Андрей Потапов поручил продумать культурно-развлекательную программу.



Торговля на центральной площади в новогодние праздники будет осуществляться в выполненных в едином стиле домиках, украшенных подсветкой. Места для торговли на площади предпринимателям предоставят бесплатно. Бизнес оплатит только потребленную электроэнергию.