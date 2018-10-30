Шумков назначил нового руководителя Департамента образования и науки Курганской области

12:40 | 1.11.2018

Департамент образования и науки Курганской области возглавил новый руководитель. На официальном сайте правительства региона появилась информация о назначении временно исполняющим обязанности директора ведомства Эдуарда Абрамова. Ранее он занимал должность первого заместителя директора департамента.



Эдуард Николаевич Абрамов родился 17 мая 1974 года в Кургане. В 1995 году окончил Курганский государственный педагогический институт, в 2001 году — аспирантуру КГУ, в 2018 году прошел курсы подготовки управленческого состава в Уральском институте управления РАНХиГС.



Кандидат биологических наук, почётный работник общего образования РФ. Работал учителем в школах Кургана, преподавателем в Институте повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области, первым заместителем начальника Главного управления образования, научным консультантом Управления по физической культуре, спорту и туризму. Последние полгода находился на должности первого заместителя директора Департамента образования и науки Курганской области.



Предыдущий руководитель ведомства Герман Хмелев ушел в отставку по собственному желанию в связи с состоянием здоровья и переходом на новое место работы. Он возглавлял департамент с 18 января текущего года.