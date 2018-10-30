Курганские ветеринары спасли кота, проглотившего крестик

В Кургане специалисты одного из филиалов клиники регионального Управления ветеринарии спасли от верной гибели кота Василия, который умудрился проглотить нательный крестик своих хозяев.К ветеринарам обратились владельцы черного кота с жалобами на отсутствие у него аппетита. При осмотре Василия был поставлен предварительный диагноз: инородное тело в желудке.«При дополнительном рентгенографическом исследовании диагноз подтвердился, — рассказали в Управлении ветеринарии Курганской области. — Благодаря успешно проведённому хирургическому вмешательству, Василий быстро поправился и продолжает радовать своих владельцев».Фото vet.kurganobl.ru