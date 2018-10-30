На новогоднее оформление центральной площади Кургана потратят 4 млн рублей

18:40 | 31.10.2018

На сайте госзакупок на днях появилась документация о проведении открытого конкурса на новогоднее оформление центральной площади Кургана и строительство ледяного городка. Начальная стоимость контракта составляет 4 150 000 рублей.



Согласно техническому заданию, в ледяном городке появятся «Чаша» с рыбаком и рыбкой из сказки Александра Пушкина и пятиметровые горки в виде пушки и машинки. Построят на площади и большую двадцатиметровую горку высотой 4 метра (ширина ската горки — 1,2 метра).



Для любителей новогодних фотографий в городке появится скульптура из цифры 2019 с художественной резьбой. Фигуры цифр 2,1 и 9 будут достигать в высоту 2,5 метра, цифра 0 — 3 метра.



Также подрядчик построит каток «Сказочный лес» диаметром 16 метров. В его центре будет установлена избушка Бабы Яги, а по краям — три дерева сакуры. Также мастера изготовят ледяную резиденцию Деда Мороза.



В этом году праздничные огни зажгутся не только на главной новогодней елке и расположенных за памятником Ленину ёлках. Гирляндами украсят липы, высаженные по правую и левую стороны от здания администрации города. Подсветка будет и на самом фасаде мэрии.



Закончить праздничное оформление площади подрядчик должен не позднее 22 декабря. Демонтаж — не позднее 7 февраля.