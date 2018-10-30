В Кургане задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена после драки в ночном клубе

17:20 | 31.10.2018

В Кургане 30 октября задержан подозреваемый в убийстве предпринимателя после конфликта в одном из ресторанов города Дмитрий Ерохин. В этот же день ему было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям. Следственные органы намерены ходатайствовать перед Курганским городским судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в региональном СУ СКР.



Тело 31-летнего бизнесмена обнаружили в ночь на 9 июля у дома № 128 на улице Советской с признаками насильственной смерти. По версии следствия, после полуночи неоднократно судимый Дмитрий Ерохин и потерпевший подрались у ресторана. Ерохин ударил соперника ножом в левую голень. Скрываясь от нападавшего, молодой человек направился в соседний двор, где Ерохин дважды выстрелил в него из огнестрельного оружия ограниченного поражения. Ножевое ранение в ногу оказалось серьезным. Предприниматель скончался от большой потери крови.



Это не первый случай, когда Ерохин устраивал драки и палил из пистолета в соперников. Следствие установило его причастность к нападению с применением оружия на еще одного жителя города в апреле 2018 года. Это произошло у одного из баров города. Из хулиганских побуждений и под надуманным предлогом пьяный Ерохин спровоцировал конфликт с незнакомцем. Во время ссоры он выстрелил ему в грудь из того же оружия.



Дмитрию Ерохину предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), а также преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



Представители потерпевшего уверены, что Ерохин является членом печально известной ОПГ «Локомотив». Раннее родственники погибшего бизнесмена и их адвокат добивались ареста подозреваемого. Они писали письма руководству СК РФ и Генпрокуратуры РФ.



Фото kurgan.sledcom.ru