В пяти районных школах Зауралья откроют центры цифрового и гуманитарного образования

13:57 | 31.10.2018

В Курганской области планируют открыть пять центров образования цифрового и гуманитарного профилей на базе районных школ в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Распоряжение принято на внеочередном заседании правительства региона.



Центры создадут в пяти районах по профилям «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Технология», уточнили в пресс-службе губернатора. Они будут использоваться не только для обучения школьников, проведения олимпиад, конкурсов и соревнований среди учащихся, но и для стажировки педагогов. Из федерального бюджета поступят 7,5 млн рублей на приобретение необходимого современного оборудования.



Также планируют создать кабинеты технологии, дефектологии и кабинеты для психологов, оснащенные современным оборудованием, на базе Каргапольской средней коррекционной специальной общеобразовательной школы и Шадринской специальной коррекционной школы № 16. Это позволит улучшить качество образования детей с ограниченными возможностями здоровья. На это планируется получить федеральное финансирование в размере 14,7 млн рублей.