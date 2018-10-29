Эксперты конкурса «Лидеры Зауралья» отобрали 10 финалистов

11:54 | 31.10.2018

Экспертный совет губернаторского конкурса «Лидеры Зауралья» определил десять финалистов. Им предстоит проработать детали своих проектов и публично защитить. Победители определятся к концу ноября, уточнили в пресс-службе главы региона.



Десять финалистов определили по сумме баллов, которые конкурсанты получили в ходе образовательных программ. На протяжении двух месяцев преподаватели оценивали лидерский потенциал участников, их компетентность, готовность продвигать и реализовывать свой проект.



Конкурсанты прошли три образовательных модуля: «Эксперт», «Лидер», «Менеджер». По итогам обучения они разработали собственные проекты, тематика которых охватывает практически все сферы – от промышленности и сельского хозяйства до медицины и права. Из 30 представленных проектов региональный Департамент АПК готов сопровождать 7, в том числе по культивации рапса на территории региона, технических культур, а также по предоставлению услуг крестьянским (фермерским) хозяйствам.



Напомним, что на старте конкурса 280 участников заполнили анкеты и выполнили первый онлайн-тест.



Фото kurganobl.ru