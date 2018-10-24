Мэрия Кургана: новый участок дороги по Бурова-Петрова открыт в тестовом режиме

16:39 | 30.10.2018

В Кургане завершен 1-й этап строительства шестиполосной автомобильной дороги по улице Бурова-Петрова, на участке от Гоголя до Карла Маркса, сообщает пресс-служба администрации города. Движение на данном участке открыто в тестовом режиме. Выполняется регулировка наружного освещения, проводится проверка работы светофоров.



Как отмечают в мэрии, работа была проведена масштабная: прокладка ливневой канализации, сетей электро-, газо- и водоснабжения; защита сетей связи и сетей электроснабжения железобетонными конструкциями; устройство дорожного полотна и тротуаров, разделительной полосы. Кроме этого, проведено благоустройство и озеленение придорожной части, строительство линии наружного освещения и обустройство двух остановочных комплексов «Ул. Аргентовского». Были установлены дорожные знаки и светофорные объекты.



Протяженность нового участка автодороги достигает 329 метров. Общая стоимость работ составила более 50 млн рублей из средств областного и городского бюджетов. В 2019 году продолжится комплексное благоустройство улицы Бурова-Петрова и благоустройство территорий многоквартирных домов, прилегающих к новому участку дороги.



Все работы по строительству выполняли курганские организации в рамках муниципального контракта. Генеральным подрядчиком выступило ООО «Вестстрой», основным субподрядчиком — ООО «Артель».



В рамках 2-го этапа предусмотрено строительство дороги на участке от Куйбышева до Советской, в рамках 3-го этапа — на участке от Карла Маркса до Советской.



Фото kurgan-city.ru