С Урала в Сибирь. В новом туристическом сезоне снова запустят курганский проект «Путь Ермака»

16:24 | 30.10.2018

На площадке ОНФ в Кургане эксперты из Свердловской и Тюменской областей, а также Пермского края обсудили запуск второго сезона туристическо-исторического проекта «Путь Ермака». Маршрут привлек к себе внимание любителей отдыха на Урале. Он снова стартует в следующем году.



«"Проба пера" состоялась в 2018 году. Нам удалось осуществить все задуманное и привлечь к проекту внимание жителей нескольких регионов, — отметил член регионального штаба ОНФ в Курганской области и автор проекта «Путь Ермака» Максим Сладкоштиев. — Они с огромным интересом посетили уникальные уголки Курганской области, о красоте которых вспоминают по сей день, рассказывают друзьям. И все это идет на благо туристической привлекательности Зауралья. А сегодня мы построили планы на 2019 год, и они нас самих впечатлили. Это будет минимум 18 мероприятий».



Как отметил спикер, преодолеть «Путь Ермака» можно будет ближайшим летом тремя способами: на машине, на велосипеде или пешком. Маршрут будет состоять из шести этапов. В мае участники стартуют в Перми, а финишируют в сентябре в Ишиме.



По информации пресс-службы регионального штаба ОНФ, маршрут проходит через Пермский край, Свердловскую, Курганскую, Тюменскую и Омскую области. Его продолжительность составляет от 12 до 45 дней. За это время участники побывают более чем в десяти населенных пунктах (Кунгуре, Суксуне, Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Шадринске, Кургане, Ишиме и т. д.). На пути с Урала в Сибирь их ждут 45 исторических и культурных точек. Это многочисленные памятники архитектуры, религиозные центры, природные достопримечательности, поселения царской России. Туристы также посетят различные знаковые для местных жителей мероприятия: фестивали, акции, праздники.



Фото onf.ru