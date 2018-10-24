Размер госдолга Курганской области застыл на уровне начала года

14:58 | 30.10.2018

Государственный долг Курганской области остался на уровней 1 января 2018 года. Об этом сообщила на заседании регионального парламента 30 октября исполняющая обязанности начальника Финансового управления Елена Лукашук.



Чиновница напомнила депутатам, что область вошла в декабре 2017 года в реструктуризацию бюджетных кредитов. «В связи с неисполнением условий соглашения в части понижения доли коммерческих кредитов, были нам направлены средства на досрочное погашение бюджетных кредитов. То есть мы заплатили в этом году не 300 млн, а 1,6 млн рублей. Будущие графики нам пересмотрят, те, которые ранее были заключены на 7 лет», — добавила она.



Главный финансист области доложила, что общий объем государственного долга региона остается на уровне 1 января 2018 года. Напомним, в начале года объем госдолга составлял 16,6 миллиардов рублей.



«Произошло внутри перераспределение, то есть на большую сумму погашены бюджетные кредиты и привлечены были коммерческие кредиты на их замещение, — уточнила Лукашук. — Торги прошли под хорошую ставку 7,9 %. Кроме того, на 90 дней был привлечен казначейский кредит, что нам помогло оттянуть привлечение коммерческих кредитов на три месяца и сэкономить на процентах».