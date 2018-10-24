Годовая сумма штрафов за нарушения ПДД в Зауралье достигает 300 миллионов рублей

14:21 | 30.10.2018

Сумма годового поступления штрафов за нарушения ПДД в Дорожный фонд Курганской области составляет около 300 миллионов рублей. Об этом сообщил депутатам на заседании регионального парламента заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Сергей Зубарев.



Совокупное поступление в областной бюджет штрафов за 9 месяцев текущего года составило 220 миллионов рублей. Как уточнил председатель областной думы, эта сумма находится на уровне прошлого года.



Депутатов интересовал вопрос, на что тратят деньги нарушителей. «Существуют рекомендации, на что потратить доходы от взыскания штрафов за нарушения ПДД. Средства можно тратить на обеспечение безопасности дорожного движения, обустройство дорог средствами организации движения, освещение пешеходных переходов, тротуаров и автобусных остановок. И мы будем следовать этим рекомендациям», — ответил парламентариям Сергей Зубарев.



Средства направляются исключительно в Дорожный фонд региона, на другие цели их потратить нельзя.