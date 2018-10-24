Зауральский парламент принял закон об одноглавой системе управления Курганом

10:43 | 30.10.2018

Сегодня, 30 октября, Курганская областная дума приняла во втором чтении губернаторский законопроект по изменению регионального закона о формировании местного самоуправления. Новелла предлагает выбирать руководителя областного центра по результатам конкурсных процедур и перейти на одноглавую систему управления Курганом.



«Этот вопрос является принципиально важным для Кургана. Закон принят. И я надеюсь, что это будет стартом для развития города под единоначалием», — прокомментировал решение депутатов спикер парламента Дмитрий Фролов.



Проект был внесен в парламент по инициативе экс-губернатора Алексея Кокорина с целью приведения к к единообразию методику избрания глав муниципальных образований. Новый порядок выбора глав по результатам конкурсных процедур уже три года работает в регионе. За это время таким образом избрали 141 руководителя муниципалитета и 11 глав районов. По мнению главы региона, эта методика себя полностью оправдывает и может быть распространена и на областной центр.



Законопроект предусматривает избрание главы города депутатами парламента муниципального образования из числа кандидатов, которые прошли отбор конкурсной комиссии. Выбранный мэр будет возглавлять и администрацию Кургана. Полномочия мэра и председателя думы будут разделены. Ранее глава областного центра избирался из состава депутатов и являлся спикером городского парламента.