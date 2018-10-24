В Кургане поймали вооруженных разбойников, которые грабили подростков

14:45 | 29.10.2018

На днях заключили под стражу двух ранее судимых жителей Кургана по обвинению в разбойных нападениях на подростков. Рецидивисты грабили беспомощных детей, угрожая им пневматическим пистолетом. Уголовное дело находится в производстве городского следственного отдела СКР по Курганской области.



Мужчин установили и задержали в течение суток после нападения на 17-летнего подростка. По версии следствия, на юношу напали с 22 на 23 октября в подъезде одного из домов по улице Дзержинского. Мужчины угрожали ему пневматическим пистолетом, требуя отдать все имеющиеся у него деньги. Молодой человек, опасаясь за свою жизнь, достал из кармана куртки и отдал злоумышленникам 100 рублей.



В ходе предварительного следствия было установлено, что в этот же период разбойники точно так же ограбили 15-летнего подростка, которого они встретили на улице. Их добычей стал сотовый телефон.



Уголовные дела по данным фактам соединены в одно производство.



Фото из материалов уголовного дела/kurgan.sledcom.ru