Комиссия Кургана по ЧС запретила пешеходам ходить вдоль аварийного здания КЗКТ по улице Невежина

13:46 | 29.10.2018

Бывшее здание КЗКТ по улице Невежина в Кургане оградили от пешеходов из-за угрозы обрушения. Такое решение приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 26 октября.



Принято решение не только закрыть свободный проход по стороне, прилегающей к зданию, для пешеходов, но и перенести остановку на улице Тимофея Невежина на безопасную территорию с установкой информационных аншлагов, пояснили в администрации города. Кроме того, КЧС запретила переход граждан по пешеходному переходу улицы Коли Мяготина, в районе бассейна «Дельфин».



Собственнику здания ООО «Индустриальный парк» поручено установить ограждение опасной зоны вдоль периметра здания по всей ширине пешеходной зоны, а также принять меры по устранению аварийной ситуации и дальнейшему обследованию технического состояния здания.



Фото kurgan-city.ru