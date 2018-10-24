Путин лично проверит работу врио губернатора Курганской области

13:30 | 29.10.2018

Президент России Владимир Путин встретится с временно исполняющими обязанности губернаторов, которые были назначены этой осенью, чтобы проверить их работу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.



Встречи пройдут с врио глав регионов, где в этом или в следующем году пройдут губернаторские выборы. Таким образом, Владимир Путин проведет встречу с руководителем Курганской области Вадимом Шумковым. Он был назначен на пост врио губернатора региона 2 октября. Также в списке значатся Сергей Морозов (Астраханская область), Казбек Коков (Кабардино-Балкария), Олег Кожемяко (Приморский край), Игорь Артамонов (Липецкая область), Роман Старовойт (Курская область), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Радий Хабиров (Башкирия), Александр Осипов (Забайкальский край).



По мнению экспертов «Известий», в рамках встреч российский лидер оценит способность избранных представителей держаться перед главой государства и уровень их информированности о ситуации в регионах. Также он рассмотрит разработанные руководителями предложения по устранению существующих проблем.



Фото www.kremlin.ru