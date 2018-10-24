«Водный союз» завершил работы на улице Коли Мяготина в Кургане. В субботу откроют движение

17:54 | 26.10.2018

Важная новость для водителей. В Кургане движение по улице Коли Мяготина, на участке от Кирова до Володарского, где длительное время шли ремонтные работы, будет открыто в субботу, 27 октября. Об этом информирует горожан «Водный союз».



Работы по замене ветхих сетей на улице Коли Мяготина проводились в рамках освоения городской субсидии в три этапа: от Тобольной до Красина, от Красина до Кирова и от Кирова до Володарского.



На всех трех участках работала компания «УралБурСтрой». Из-за нарушения сроков проведения работ более чем на 40 дней договор с подрядчиком был расторгнут в одностороннем порядке. Горожанам пришлось претерпеть неудобства в связи с затянувшимся ремонтом.



Специалисты отмечают: проводимые в городе ремонтно-восстановительные работы носят точечный характер и не меняют в значительной степени общую картину состояния инженерных коммуникаций. В Кургане и пригородах износ сетей по-прежнему высокий: на сто процентов выработали свой ресурс 76 % водопроводных сетей и 95 % сетей водоотведения.



Фото water45.ru