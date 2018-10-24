В курганской лавке, торгующей шаурмой, шампур с мясом хранился на полу

16:56 | 26.10.2018

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Курганской области выявили нарушения на объектах общественного питания, реализующих шаурму. Так, в общепите «Шаурма» по проспекту Конституции в областном центре шампур с охлажденным мясом курицы хранился не в холодильнике, а на полу. При этом рядом стояло ведро с грязной водой, где лежал полуфабрикат картофеля.



В отношении предпринимателя были составлены протоколы об административном правонарушении и наложен штраф.



По данным ведомства, за 9 месяцев 2018 года на базе регионального Центра гигиены и эпидемиологии исследовано по физико-химическим показателям 139 проб мяса и мясной продукции, из них не соответствовало установленным требованиям 19 проб. По микробиологическим показателям проверили 617 проб, из них 15 проб оказались плохими.



Наложены 182 штрафа на сумму 1 244 200 рублей. Забракована и снята с реализации 191 партия объемом 799,952 кг.



Специалисты надзорного управления просят зауральцев отказаться от покупки шаурмы, если есть сомнения в ее качестве и наблюдаются антисанитарные условия при ее приготовлении.



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