На трассе Екатеринбург — Курган в аварии погиб 15-летний мотоциклист. Еще один подросток в больнице

14:02 | 26.10.2018

На 337-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган 15-летний мотоциклист погиб после столкновения с Volkswagen Crafter. Произошла авария на территории Кетовского района Курганской области поздним вечером 25 октября.



По данным Госавтоинспекции, молодой человек управлял мотоциклом Racer без государственного регистрационного знака. Он двигался со стороны Кургана. В какой-то момент подросток не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где и произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Crafter.



Водитель мотоцикла от полученных травм скончался в автомобиле неотложки, когда его транспортировали в больницу. Его пассажир, подросток 2004 года рождения, получил тяжелые травмы. С места аварии юношу доставили в Курганскую областную детскую больницу имени Красного Креста. В момент ДТП он находился без мотошлема. Оба мальчика из поселка Чашинский.



Фото гибдд.рф