В Курганской области полиция изъяла из незаконного оборота более 1000 единиц «чудодейственных» БАДов

11:02 | 26.10.2018

Фото: первостольник.рф

УМВД России по Курганской области подвело итоги комплексной оперативно-профилактической операции «Пангея». Полицейские проверили 472 точки сбыта лекарств и изъяли из незаконного оборота более 1000 единиц медицинских изделий и биологически активных добавок (БАД), сообщили в пресс-службе управления.



Особое внимание полицейские уделили продаже в сети Интернет псевдо чудодейственных лекарств и различных БАДов по цене значительно превышающей реальную. Ценник увеличивали под предлогом их высокой эффективности при лечении всевозможных урологических заболеваний и наличия специальных апробированных методик лечения с их помощью.



Также в Кургане силовики выявили факт изготовления и торговли биологически активными комплексами без документов на осуществление данного вида деятельности. В офисе компании полицейские обнаружили пустую тару, флаконы с готовым изделием, а также компоненты из которого оно изготавливалось. Изъятая продукция направлена на экспертизу.