Минкульт России возьмется за реставрацию Далматовского монастыря

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Министерство культуры России отреставрирует объекты культурного наследия в Курганской области. Об этом договорились в ходе рабочей встречи в Москве Владимир Мединский и врио губернатора региона Вадим Шумков.Как сообщает пресс-служба Минкультуры РФ, в рамках совещания спикеры обсудили вопросы участия области в национальном проекте «Культура» и восстановления федеральных памятников, сельских домов культуры, библиотек и театров субъекта.Вадим Шумков рассказал об объектах культурного наследия в Курганской области, нуждающихся в реставрации. В частности, речь шла о восстановлении Далматовского Успенского монастыря, построенного в 1644 году. Это крупнейший каменный ансамбль после кремлей Верхотурья и Тобольска и самый первый по времени возведения каменный монастырь Урала и Сибири. В 2013 году монастырь попал в финал мультимедийного проекта «Россия 10».На данный момент храмовый комплекс находится в плачевном состоянии, многие архитектурные детали утрачены, продолжается разрушение фундаментов. В первую очередь в реставрации нуждается собор Успения Пресвятой Богородицы, стена и башни ансамбля.Владимир Мединский поддержал идею восстановления ансамбля, а также сельских домов культуры, библиотек и знаковых для Кургана культурных объектов — театра кукол «Гулливер» и театра драмы.Также в ведомстве уточнили, что в ближайшее время Департамент инвестиций и имущества Минкультуры России разработает проектно-сметную документацию, которая позволит оценить масштаб, стоимость и сроки проведения работ.