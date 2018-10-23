Гендиректор «Водного Союза» извинился перед жителями Кургана за масштабное отключение воды: альтернативы нет

15:59 | 25.10.2018

Сегодня, 25 октября, во время пресс-конференции в администрации Кургана генеральный директора АО «Водный Союз» Владимир Овсянников принес свои извинения жителям города за доставленные неудобства в связи с самым масштабным за последнее время отключением воды. При этом топ-менеджер компании подчеркнул, что альтернативы этим действиям нет. «Лучше провести все работы планово и в одно отключение, чем остаться неожиданно без воды», — заявил он.



Напомним, для проведения ремонтных работ в ночь с 1 ноября и до утра 4 ноября остановят водоразборные очистные сооружения «Арбинка». Весь город останется без воды, включая микрорайоны Увал, Черемухово, Тополя, а также Юргамыш и Кетово. Будет также прекращена и подача горячего водоснабжения в городе.



Как пояснил Владимир Овсянников, работы такого масштаба в Кургане не проводились с момента строительства сетей. В дни отключения водоснабжения коммунальщики планируют установить 5 единиц запорной арматуры диаметром от 800 до 1000 мм, также проложить водопровод диаметром 1000 мм протяженностью 1300 м с переврезкой системы водоснабжения бульвара Солнечный.



«Установка новой запорной арматуры позволит снизить риск повторения возможных аварийных ситуаций в будущем и значительно сократить количество случаев, когда потребуется отключение водоснабжения всего города для работы на сетях. Появится возможность отдельно отключать такие крупные районы, как Заозерный, Северный, Энергетики», — пояснил топ-менеджер.



Параллельно «Водный Союз» будет устранять аварийные ситуации и проводить ремонт непосредственно очистных сооружений. Работа будет осуществляться в круглосуточном режиме.



В ходе пресс-конференции власти рекомендовали горожанам сделать необходимый запас воды не вечером накануне отключения, а заранее, так как во время массового разбора давление в сетях будет низким и жители последних этажей могут остаться без запасов. Также курганцам посоветовали на время отключения водоснабжения уехать из города на все праздники.



Также в администрации города сообщили, что основная часть школ в это время будет находиться на каникулах и отключение не повлияет на остановку образовательного процесса. Детские сады не будут работать в пятницу, 2 ноября, и в понедельник, 5 ноября.



Фото kurgan-city.ru