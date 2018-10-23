Челябинцу грозит срок за незаконную охоту в Курганской области

14:54 | 25.10.2018

Жителю Челябинской области грозит реальное лишение свободы на 5 лет за незаконную охоту в лесу рядом с зауральской деревней Ошурково в Далматовском районе. Именно здесь 24 октября председатель общества охотников и рыболовов обнаружил место отстрела косули сибирской. Об этом он сообщил в полицию.



Как рассказали в УМВД России по Курганской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления 39-летнего жителя соседнего региона. Он приехал в Далматовский район для охоты на водоплавающую дичь, при этом произвел незаконный отстрел косули сибирской. Подозреваемый дал признательные показания. Оружие, патроны и автомобиль у браконьера изъяли.



Окружающей среде и охотничьим угодьям челябинец причинил ущерб на сумму около 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.