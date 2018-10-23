В Кургане на 11 дней закроют перекресток Бажова — Невежина

13:14 | 25.10.2018

В Кургане с утра 27 октября и до вечера 7 ноября будет закрыто движение для всех видов транспорта на перекрестке улиц Бажова и Невежина. Движение по улице Невежина в сторону Свердлова и Коли Мяготина будет сохранено, сообщает «Водный союз».



За это время компания намерена заменить задвижки на перекрестке. Данная работа является одним из основных мероприятий, запланированных на период остановки Арбинского водозабора.



«Сами работы будут проводиться в период с 27 октября по 5 ноября, 6 и 7 ноября мы планируем выполнить работы по благоустройству территории. Открыть движение на перекрестке планируем к вечеру 7 ноября», — уточнил главный инженер компании Владимир Шаляпин.



Фото water45.ru