Правительство Курганской области покинет еще один вице-губернатор

16:48 | 24.10.2018

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Курганской области по внешнеэкономическим связям Владимир Зубрин покидает свой пост с 1 ноября по собственному желанию. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона сегодня, 24 октября. Генерал-полковник полиции работал в этой должности с октября 2014 года.



Отставка связана с оптимизацией структуры органов власти. Глава Зауралья Вадим Шумков принял решение об упразднении подразделения, обеспечивающего деятельность заместителя губернатора Курганской области по внешнеэкономическим связям.



Напомним, это уже второе сообщение за день о кадровых изменениях в правительстве области. Утром появилась информация об отставке и.о. вице-губернатора и директора Департамента промышленности транспорта, связи и энергетики Александра Константинова. Его место займет экс-глава Департамента экономразвития Севастополя Андрей Саносян.