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Курган: новости дня


16:30 | 24.10.2018

В Курганской области построили сельскую дорогу почти за 100 млн рублей

В Сафакулевском районе Курганской области 25 октября состоится торжественное открытие новой дороги Калмык — Абдрашево — Белое Озеро, строительство которой обошлось бюджету почти в сто миллионов рублей.

Протяженность трассы составляет более 8 километров. Основное назначение дороги — обеспечение круглогодичного проезда от села Сафакулево до деревни Белое Озеро. Расчетная интенсивность движения по составу транспортного потока и грузоподъемности автомобилей составляет 169 авт/сутки, уточнили в региональном Департаменте строительства.

Работы по строительству автомобильной дороги велись в течение 10 месяцев. Общий размер капитальных вложений достигает свыше 97 миллионов рублей.

По своим техническим характеристикам дорога относится к V технической категории, а по территории деревни Белое Озеро — к поселковым дорогам.

Фото gkh.kurganobl.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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