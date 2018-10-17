В Курганской области построили сельскую дорогу почти за 100 млн рублей

16:30 | 24.10.2018

В Сафакулевском районе Курганской области 25 октября состоится торжественное открытие новой дороги Калмык — Абдрашево — Белое Озеро, строительство которой обошлось бюджету почти в сто миллионов рублей.



Протяженность трассы составляет более 8 километров. Основное назначение дороги — обеспечение круглогодичного проезда от села Сафакулево до деревни Белое Озеро. Расчетная интенсивность движения по составу транспортного потока и грузоподъемности автомобилей составляет 169 авт/сутки, уточнили в региональном Департаменте строительства.



Работы по строительству автомобильной дороги велись в течение 10 месяцев. Общий размер капитальных вложений достигает свыше 97 миллионов рублей.



По своим техническим характеристикам дорога относится к V технической категории, а по территории деревни Белое Озеро — к поселковым дорогам.



Фото gkh.kurganobl.ru