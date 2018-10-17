Зауральцы завалили главу региона жалобами на работу районных больниц. Шумков: «Выедем с проверкой»

15:52 | 24.10.2018

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил директору Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сергею Сахатскому провести совместные проверки центральных районных больниц. Цель — проверить обеспеченность лекарствами и инвентарем, а также целевое расходование средств фонда ОМС.



Поводом стали обращения зауральцев, которые поступили к главе региона во время рабочих визитов в муниципальные образования и на его аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», уточнили в пресс-службе главы региона.



«Порядка половины обращений, которые я получаю, касаются ЦРБ, — заявил врио губернатора. — Это оснащение, это качество услуг, это, по мнению жителей, нарушение обеспечения инвентарем и медпрепаратами. Давайте мы с вами в ближайшее время согласуем перечень ЦРБ, в которые выедем с совместной проверкой, вы по своим трансфертам, мы по своим. Посмотрим, как больницы получают финансирование, как оно потом распределяется по учреждению».



По итогам проверок Вадим Шумков попросил подготовить ему подробную аналитическую записку о ситуации в районных больницах.

