В двух районах Курганской области опасно есть мясо диких животных

15:29 | 24.10.2018

Управление ветеринарии Курганской области в октябре установило ограничительные мероприятия по трихинеллезу диких животных на территории Лебяжьевского и Каргапольского районов. Опасное для людей заболевание выявлено среди барсуков.



Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости трихинеллезом населения области на протяжении ряда лет сохраняется нестабильной. В 2001 году зарегистрирован 31 случай заболевания (2 вспышки в Мишкинском и Макушинском районах), последние 15 лет отмечались единичные случаи. В октябре 2017 года выявлен 1 случай трихинеллеза в Белозерском районе, связанный с употреблением в пищу мяса барсука.



Трихинеллез — паразитарное заболевание, поражающее как животных, так и людей. Симптомы: лихорадка и отек лица, мышечные боли и кожные высыпания, эозинофилия. При тяжелом течении возможно поражение легких, миокарда, нервной системы.



Заражение происходит при употреблении в пищу сырого и недостаточно термически обработанного мяса домашней свиньи и диких животных (барсука, кабана, медведя, нутрии и т. д.), зараженного личинками трихинелл. Домашние свиньи заражаются трихинеллами при поедании необезвреженных мясных отходов, тушек диких животных, грызунов, дикие животные — при хищничестве и через падаль.



Трихинеллы отличаются большой устойчивостью к различным методам их обеззараживания. Личинки погибают при достижении температуры внутри куска мяса не менее 80 °С. Соление и копчение мяса на личинки фактически не действует. Известны случаи заражения людей при употреблении сала (с прожилками мяса), ветчины, пельменей, шашлыков.