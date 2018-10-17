Врио губернатора Зауралья встретится с главами Сбербанка и Минприроды России

15:03 | 24.10.2018

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков сегодня вылетел в Москву, где будет работать до конца недели. Планируется, что он проведет ряд рабочих встреч в федеральных министерствах и ведомствах, сообщает пресс-служба главы региона.



В графике значится встреча с президентом и председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Стороны обсудят направления сотрудничества, вопросы кредитования инвестпроектов, в том числе по ТОСЭР.



Запланирована и встреча с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным, в ходе которой спикеры обсудят экологическую ситуацию в Курганской области и рассмотрят профильные вопросы.



Кроме того, глава Зауралья намерен встретиться с инвесторами и руководителями крупных российских компаний.