В Кургане пенсионерка попала под машину, развернувшись на «зебре» на полпути

13:30 | 24.10.2018

В Кургане в аварии пострадала 79-летняя женщина. По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля BYD F3, двигаясь по проспекту Голикова в сторону Мостостроителей, сбил пенсионерку на регулируемом пешеходном переходе.



В произошедшем бабушка оказалась виновата сама. Женщина начала переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, но не рассчитала время, необходимое для перехода, и, когда загорелся «красный», она развернулась и пошла обратно. Водители в это время уже начали движение и не могли ожидать таких действий от пешехода. В результате происшествия пожилая женщина получила травмы.