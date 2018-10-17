Житель Кургана угнал у подруги автомобиль Toyota, пока она спала

17:18 | 23.10.2018

В Кургане полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля Toyota. Сотрудники ДПС остановили машину для проверки документов на улице Новой. В ходе беседы и выяснилось, что 23-летний водитель не является владельцем иномарки.



По информации УМВД России по Курганской области, ранее ночью задержанный распивал спиртные напитки в компании своей 34-летней подруги. Когда женщина уснула, он решил угнать ее автомобиль. Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.