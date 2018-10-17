В школы и библиотеки Зауралья передадут книги о знаменитом хирурге. «Илизаров — это наше достояние»

14:36 | 23.10.2018

Директор РНЦ «ВТО им. акад. Г.А. Илизарова» Александр Губин передал в дар для библиотек и учебных заведений Курганской области книги «Философия Илизарова», посвященные основателю Центра и одному из самых известных врачей в мире. Церемония передачи книг состоялась 23 октября.



Книги автор лично передал и.о. начальника Управления культуры Владимиру Бабину. Основная часть изданий пойдет в библиотеку им. А.К. Югова. На нескольких экземплярах автор книги Александр Губин оставил свою подпись, рассказали в пресс-службе губернатора.



«С помощью этой книги сразу можно понять, почему Центр Илизарова находится в Курганской области, что великого сделал академик и почему его метод, его философия известны во всем мире. Эта книга — колоссальная потребность для Курганской области, потому что это краткая информация о нашем достоянии, а Илизаров — это именно наше достояние. Благодаря изданию люди также смогут узнать, как работает наш Центр», — пояснил Александр Губин.



Книга получилась небольшой и рекомендована к прочтению с 12 лет. В тандеме с автором Губиным работал старейший работник кинофотолаборатории — Руслан Алексеев. Им были подобраны 69 иллюстраций.



Прочитать книгу о Гаврииле Абрамовиче можно и в электронной версии. Она размещена на официальном сайте правительства региона в разделе «Все о Курганской области».



Фото kurganobl.ru

