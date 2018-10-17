В 5-м микрорайоне Кургана на сутки отключат холодную воду

12:32 | 23.10.2018

Завтра, 24 октября, в 5-м микрорайоне Кургана на сутки отключат холодное водоснабжение. Об этом предупреждает ресурсоснабжающая организация «Водный союз» и просит горожан сделать необходимый запас воды.



Как пояснили в компании, отключение связано с ремонтными работами по устранению аварийной ситуации на линии холодного водоснабжения диаметром 500 мм у дома №16.



С 9 часов утра 24 октября до 8 часов утра 25 октября без холодной воды останутся дома №№ 1, 10, 11, 12 в 5-м микрорайоне и жилой комплекс «Снегири» (16, 16к1, 16к2, 16к3, 16к4, 16к5, 17, 17к1, 17к2, 17к3, 17к4, 18, 18к1).



Фото 2gis.ru