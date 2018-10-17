В суде Кургана впервые прошел процесс с участием присяжных

10:28 | 23.10.2018

В Курганском городском суде впервые было рассмотрено уголовное дело с участием присяжных заседателей, сообщает региональная прокуратура. Обвиняемый в убийстве житель областного центра сам воспользовался таким правом, выдвинув присяжным версию о самозащите. Однако, основываясь на представленных гособвинителем доказательствах, присяжные сочли доказанным факт умышленного убийства.



Итак, в суде было установлено, что днем 8 апреля обвиняемый встретил на улице незнакомца и пригласил его к себе домой. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт. Хозяин 6 раз ударил гостя ножом. Очевидцем ссоры стал сосед, который и вызвал бригаду скорой помощи. Через несколько дней раненый мужчина скончался в больнице.



В связи с вынесением присяжными обвинительного вердикта суд назначил курганцу наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В соответствии с законом, в данном случае осужденный не вправе оспаривать фактические обстоятельства дела.



Как отметили в прокуратуре, этот судебный процесс стал первым в регионе делом, рассмотренным судом с участием присяжных заседателей после вступления в силу закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в связи с расширением применения института присяжных заседателей». Закон делегировал городским и районным судам полномочия по рассмотрению дел с участием присяжных заседателей с 1 июня 2018 года. До этого времени присяжные заседатели рассматривали уголовные дела только в Курганском областном суде.