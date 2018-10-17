Врио губернатора Шумкову не понравилось, как делают уборку на улицах Кургана

14:30 | 22.10.2018

Утро понедельника врио губернатора Зауралья Вадим Шумков начал с объезда Кургана вместе с сити-менеджером Андреем Потаповым. Результаты уборки улиц областного центра он не оценил.



Как уточнили в пресс-службе губернатора, глава региона встретился с представителями подрядных организаций, которые занимаются уборкой курганских улиц. «Он отметил, что порядок в областном центре необходимо наводить регулярно, и обратил внимание на то, что около тротуарных бордюров на проезжей части скапливается пыль и опавшая листва, во время уборки улиц эти участки часто остаются нетронутыми», — добавили в правительстве.



Вадим Шумков поставил задачу устранить недоработки коммунальных служб.



Фото kurganobl.ru