Мужчина в маске, вооруженный ножом, ограбил в Кургане магазин

11:57 | 22.10.2018

Накануне в одном из магазинов Кургана мужчина в маске совершил разбойное нападение. По информации регионального УМВД России, он зашел за прилавок и стал перекладывать деньги из кассы в пакет, а когда продавец закричала, пригрозил ей ножом.



Добычей налетчика стала небольшая сумма в размере 3,5 тысячи рублей. Забрав деньги, он скрылся на автомобиле в неизвестном направлении. Благодаря тому, что машина попала в объектив камер видеонаблюдения, преступление было раскрыто по горячим следам.



Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний ранее судимый житель города. Налет он спланировал заранее. Мужчина сделал маску, взял пакет и попросил знакомого отвезти его на автомобиле к магазину и обратно. Друг даже не подозревал о преступном замысле товарища.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Налетчику грозит до 8 лет лишения свободы.